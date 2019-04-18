Охранник стриптиз-клуба отрицает знакомство с Мамаевым и Кокориным

Москва, , 17:04 — REGNUM Охранник стриптиз-клуба, в котором отдыхали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ночь конфликта 8 октября 2018 года, подозревает, что следователь вставляла его показания на допросе в заранее заготовленные абзацы. Об этом Алексей Авдеев заявил на заседании Пресненского суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свидетель отметил, что следователь не оказывала на него давления при допросе, однако его письменные показания не полностью соответствуют действительности. Речь идёт о детальном описании участников драки, а также заявлении, что свидетель якобы смотрел в камеру онлайн-записи возле входа в клуб.

«Я не мог этого сказать, так как я этого не видел. Момента, как толпа била, я не видел. Нет, не мои слова», — заявил Авдеев.

По его словам, когда он явился для дачи показаний, на месте уже находились адвокат, предоставленный руководством клуба, и следователь. Авдеев рассчитывал на то, что они правильно запишут и проверят его слова. Сам он пробыл на даче показаний максимум 15 минут и прочитал протокол «сквозь пальцы».

«Предполагаю, что слова вставлялись в абзацы. Читал сквозь пальцы. Не прочитал и не вник, надеялся на следователя и адвоката», — заявил Авдеев.

Отметим, на заседании суда адвокаты со стороны подсудимых пришли к выводу, что следователи заранее подготовили три одинаковых протокола для охранников, так как они почти полностью копируют друг друга.

В частности, во время дачи показаний в суде Авдеев заявил, что не знал Мамаева и Кокорина до драки, а в письменных показаниях сказано обратное.