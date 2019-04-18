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Министр культуры Франции: химеры Нотр-Дама могут разрушиться

Происшествия

Воздействие высоких температур сделало камень, из которых высечены фигуры, крошащимся

Париж, 18 апреля 2019, 16:53 — REGNUM  Фигуры химер на колокольне собора Парижской Богоматери могут погибнуть, заявил 18 апреля министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, при пожаре угол южной колокольни сильно нагрелся и в результате камни стали хрупкими и начали крошиться.

«Существует реальный риск обрушения химер», — сказал Франк Риестер.

Напомним, фигуры фантастических существ химер, считающиеся каменными стражами собора, являются одной из «визитных карточек» Нотр-Дама. По одной из версий, они символизируют неоднозначность и множественность черт человеческих душ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля собор Парижской Богоматери перенёс крупнейший за свою восьмисотлетнюю историю пожар. Обрушились шпиль и большая часть кровли.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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