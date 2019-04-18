Афины , 18 апреля 2019, 16:48 — REGNUM
Власти Греции закрыли на один день доступ в афинский Акрополь, 18 апреля передает агентство Associated Press.
Античный храмовый комплекс закрыт после удара молнии 17 апреля, в результате которого пострадали четыре человека, и продолжающейся непогоды.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в афинский Акрополь ударила молния, двое туристов и двое охранников комплекса получили травмы. Строения Акрополя не пострадали.
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