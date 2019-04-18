В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Тосно, Ленинградская область, , 15:26 — REGNUM Сотрудники МЧС в эти минуты устанавливают обстоятельства возможного падения легкомоторного самолета в Тосненском районе Ленинградской области. Об инциденте в спасательные службы сообщил очевидец.

«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на место также выехали сотрудники полиции. Если факт авиационного происшествия подтвердится, будет начата соответствующая проверка.