На португальской Мадейре перевернулся автобус с туристами

Лиссабон, , 22:02 — REGNUM Автобус с туристами перевернулся на португальском острове Мадейра, 17 апреля передает агентство Reuters.

По информации местных СМИ, в результате дорожно-транспортного происшествия много раненых. Точное число пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.

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