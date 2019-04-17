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На португальской Мадейре перевернулся автобус с туристами

Происшествия

Точное число пострадавших пока неизвестно

Лиссабон, 17 апреля 2019, 22:02 — REGNUM  Автобус с туристами перевернулся на португальском острове Мадейра, 17 апреля передает агентство Reuters.

По информации местных СМИ, в результате дорожно-транспортного происшествия много раненых. Точное число пострадавших пока неизвестно.

На месте происшествия работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.

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