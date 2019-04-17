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«ЮТэйр» опровергает информацию о загоревшемся двигателе самолета во Внукове

Происшествия

Ситуация была штатной

«ЮТэйр» опровергает информацию о загоревшемся двигателе самолета во Внукове
Anna Zvereva
UTair, Boeing 737

Москва, 17 апреля 2019, 20:40 — REGNUM  Авиакомпания «ЮТэйр» опровергает информацию о том, что один из двигателей пассажирского самолета авиакомпании, который должен был выполнить рейс из Москвы в Махачкалу, загорелся. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании сегодня, 17 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиры самолета Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» в момент запуска двигателей воздушного судна увидели языки пламени, вырывающиеся из силового агрегата. Пассажиры испугались и потребовали остановить воздушное судно.

Однако в авиакомпании заявили, что ситуация была штатной — срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлётной полосе.

Самолёт полностью исправен и никакой угрозы для пассажиров не было.

Тем не менее, согласно летным правилам, самолет был заменен на другой и пассажиры отправлены в Махачкалу.

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