Стали известны подробности стрельбы в американском городе Аврора

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Стали известны некоторые подробности стрельбы в американском городе Аврора (США, штат Иллинойс), в результатет которой погибли пять человек. Об этом накануне, 15 февраля, сообщает телеканала ABC 7 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt. Огонь открыл 45-летний сотрудник данной компании Гэри Мартин, который проработал в Henry Pratt 15 лет в качестве сборщика.

Уточняется, что на совещании Мартину было объявлено, что его увольняют. Там же на совещании он и начал стрельбу. Затем он продолжил стрельбу на территории предприятия.

Жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Ещё пять полицейских и несколько сотрудников фирмы получили ранения. Сам Мартин был ликвидирован полицейскими.

Полицияи продолжает выяснять мотивы Мартина и устанавливает, было ли нападание спланировано заранее.

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