В Кривом Роге закрыли нарколабораторию, производившую 5 видов наркотиков

Кривой Рог, Украина, , 11:45 — REGNUM Сотрудники департамента по противодействию наркопреступности нашли в Кривом Роге нарколабораторию, заявил первый заместитель председателя национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 15 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, там производили пять различных наркотиков. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование, более 100 кг прекурсоров и 1,5 кг фенилнитропропена — вещества, используемого для синтеза амфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля сотрудники СБУ изъяли в Миргороде 20 кг синтетического наркотика метадона, стоимость которого на чёрном рынке может составлять около $1,3 млн.

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