Четверг, 7 Февраля 2019 года
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СБУ изъяла крупнейшую партию метадона за всю историю Украины

Происшествия

Стоимость партии — более $1 млн

Миргород, Украина, 7 февраля 2019, 15:15 — REGNUM  В Миргороде сотрудники СБУ обнаружили нарколабораторию, производившую крупные партии синтетического наркотика метадона, заявили в пресс-службе СБУ, сказано 7 февраля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более 20 кг метадона, 300 кг прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата», — сказано в сообщении.

Это крупнейшая партия метадона за всю историю Украины, отметили в спецслужбе.

Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $1,3 млн.

Задержан организатор производства и два участника группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года в Киеве на территории частного дома была обнаружена теплица, в которой выращивалась конопля. Правоохранители особо отметили высокое техническое оснащение плантации.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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