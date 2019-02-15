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Памятник основателям Киева повредили охотники за металлом

Происшествия

Кражи медного провода увеличились на 70%

Киев, 15 февраля 2019, 10:15 — REGNUM  Неизвестные похитили один кв. метр медной обшивки с подножия памятника основателям Киева, установленного в столице Украины возле станции метро «Днепр» сообщило 14 февраля сообщество «Типичный Киев» в социальной сети Facebook.

«Неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трёх больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон. Нет слов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Укртелеком» заявили, что ежеминутно на Украине воруют более пяти метров медного кабеля. Число краж в 2018 году увеличилось на 70% по сравнению с показателем 2017 года

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Охота за металлом
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