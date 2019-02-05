На Украине воруют более пяти метров кабеля в минуту — «Укртелеком»

Киев, , 11:31 — REGNUM В 2018 году преступники украли почти 3 тыс. км медного кабеля компании «Укртелеком» или 5,3 м кабеля в минуту, заявили в пресс-службе «Укртелекома», сообщил 4 февраля официальный сайт компании.

Наиболее количество краж зафиксировано в Киеве.

В течение 2018 года число краж увеличилось на 70% по сравнению с показателями 2017 года, причём более 30% восстановленного кабеля воруют снова. В компании связывают это со слишком мягко ответственностью, предусмотренной за подобные правонарушения.

Правоохранительные органы открыли более 20 тыс. дел по факту посягательства на оборудование «Укртелекома», задержаны 1,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине 2018 года кража 120 м кабеля привела к сбою в работе одесской железной дороги. Движение было восстановлено, внимательность дежурного станции позволила избежать ЧП.

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