Очевидец массовой драки в Москве рассказал о давнем конфликте

Москва, , 02:59 — REGNUM Причиной массовой драки у ресторана «Неолит» в Москве стал давний конфликт на национальной почве, заявил очевидец событий в интервью «Пятому каналу».

"Давняя история была», — сказал он.

По словам очевидца, один из тех, «за кем пришли» в ресторан, чеченец, раньше что-то оскорбительное сказал про Азербайджан. А «визит» в «Неолит» и всё, что за ним последовало, было уже следствием того конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате массовой драки у ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы два человека получили травмы, но отказались от госпитализации. Конфликт сопровождался стрельбой из травматического оружия, но об огнестрельных ранениях не сообщалось.

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