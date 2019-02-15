Путин получил незначительную травму на тренировке в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 02:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин повредил палец правой руки во время тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи.

Путин прибыл в Сочи 14 февраля и посетил центр спортивной подготовки, осмотрел его помещения и пообщался с представителями сборных России по боксу, борьбе и дзюдо. Позднее российский президент и сам вышел на татами и принял участие в тренировке, однако во время нее он повредил палец правой руки. После этого Путин обратился за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, спорткомплекс «Юг-спорт» функционирует уже на протяжении трех лет. В нем прошло более 100 соревнований, в том числе и международных. В комплексе есть все условия для тренировок спортсменов по 54 видам спорта.

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