Литва грозит Польше торговыми санкциями

Вильнюс, , 16:06 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Литвы сегодня, 4 января объявило, что в ведомстве рассматривается план о возможном введении в отношении Польши торговых санкций — запрета ввоза в Литву свинины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом стало аналогичное решение Польши из-за эпидемии африканской свиной чумы в Литве. Литва в конце 2018 года добилась у Польши разрешения экспорта в эту страну свинины из районов, где в дикой фауне были обнаружены погибшие из-за АЧС кабаны. Однако это разрешение со стороны Польши тогда просуществовало всего месяц, после чего Польша вновь запретила ввоз свинины из Литвы.

Комментируя литовскому агентству BNS возможные санкции Литвы против Польши, министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис заявил, что литовские ветеринары могут «очень внимательно» проверить качество польской свинины и принять ответные меры. Правда, он выразил надежду, что договорённости удастся достигнуть по дипломатическим каналам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве эпидемия АЧС продолжается уже свыше пяти лет, а инфекция в итоге перекинулась в Латвию (откуда в Эстонию), Польшу и Калининградскую область РФ.