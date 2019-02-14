Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Пять человек получили травмы во время перелета по США

Происшествия

Командир экипажа запросил экстренную посадку в городе Рино

Рино, США, 14 февраля 2019, 11:04 — REGNUM  Сильная турбулентность стала причиной травмирования пассажиров внутреннего авиарейса в США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел во время полета лайнера компании Delta Airlines из калифорнийского округа Ориндж в Сиэтл (штат Вашингтон). Командир экипажа запросил экстренную посадку в городе Рино в штате Невада.

Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в калифорнийском Анахайме легкомоторный самолет упал на жилые дома. Погибли два человека, еще двое пострадали и были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: На жилые дома в Калифорнии рухнул самолет

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Авиапроисшествия
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