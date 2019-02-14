Пять человек получили травмы во время перелета по США

Рино, США, 14 февраля 2019, 11:04 — REGNUM Сильная турбулентность стала причиной травмирования пассажиров внутреннего авиарейса в США. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел во время полета лайнера компании Delta Airlines из калифорнийского округа Ориндж в Сиэтл (штат Вашингтон). Командир экипажа запросил экстренную посадку в городе Рино в штате Невада.
Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в калифорнийском Анахайме легкомоторный самолет упал на жилые дома. Погибли два человека, еще двое пострадали и были госпитализированы.
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