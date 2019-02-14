При взрыве на заводе в Южной Корее погибли три человека

Сеул, , 08:11 — REGNUM В Южной Корее на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в четверг, 14 февраля, в городе Тэджон, расположенном примерно в 143 км к югу от Сеула. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Взрыв произошел в 8:42 утра (02:42 мск) на заводе Hanwha в Тэджоне», — передает вещатель.

Отмечается, что сотрудникам специальных служб удалось в течение часа потушить возгорание, возникшее после взрыва. В настоящее время выясняются причины ЧП.

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