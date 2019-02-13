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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Университет» в Москве

Происшествия

Из-за ЧП оказалось прервано движение поездов на Сокольнической линии

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Университет» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рельсы метрополитена

Москва, 13 февраля 2019, 23:31 — REGNUM  На южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 13 февраля произошёл сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Движение было приостановлено на участке от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сообщается, что на данный момент движение восстановлено и введено в график.

Представитель экстренных служб города сообщил РИА «Новости», что на станции «Университет» человек упал на рельсы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах инцидента уточняется.

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ЧП в метрополитене
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