Пассажир упал на рельсы на станции метро «Университет» в Москве

Москва, , 23:31 — REGNUM На южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 13 февраля произошёл сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Движение было приостановлено на участке от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сообщается, что на данный момент движение восстановлено и введено в график.

Представитель экстренных служб города сообщил РИА «Новости», что на станции «Университет» человек упал на рельсы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах инцидента уточняется.