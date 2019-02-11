Школьник из Белоруссии убил учительницу

Столбцы, Белоруссия, , 12:09 — REGNUM В Белоруссии учащийся старших классов совершил вооружённое нападение на сотрудников и учеников образовательного учреждения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел, ЧП произошло в средней школе №2 в городе Столбцы.

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В правоохранительном ведомстве уточнили, сообщение об инциденте поступило оперативному дежурному в 08:05 11 февраля. В результате нападения ранения получили учительница и трое школьников, один их которых скончался. Также не удалось спасти и преподавателя.

«Ещё двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу», — добавили в МВД.

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Подозреваемый 16-летний подросток с места происшествия скрылся, однако долго бегать от полиции ему не удалось. Специальный план «Сирена» был введён в шести районах Минской области. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН. Причины произошедшего и мотивы нападения выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в США в октябре 2018 года. Один из учеников средней школы в штате Джорджия напал на учителя с холодным оружием во время занятий. Учитель был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Нападавший ученик был «немедленно взят под стражу».

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