Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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На свадьбе в Эфиопии жених погиб в результате взрыва гранаты — СМИ

Происшествия

Граната принадлежала погибшему

Бахр-Дар, Эфиопия, 11 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  Жених и его друг погибли от взрыва гранаты на праздновании свадьбы в Эфиопии. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их данным, несчастный случай произошел в деревне области Амхара на севере от столицы страны Аддис-Абебы.

Граната принадлежала жениху. Взрыв произошел во время 10 дня застолья, в этот момент невесты не было на месте, и она осталась жива. По традиции на свадьбах часто стреляют в воздух, однако владение оружием незаконно.

Полиция заявляет, что жених нелегально владел бомбой. Погибшему жениху Мохаммаду Хассану Мохаммаду было 25 лет, его другу — 24 года.

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