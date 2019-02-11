На свадьбе в Эфиопии жених погиб в результате взрыва гранаты — СМИ

Бахр-Дар, Эфиопия, , 08:21 — REGNUM Жених и его друг погибли от взрыва гранаты на праздновании свадьбы в Эфиопии. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их данным, несчастный случай произошел в деревне области Амхара на севере от столицы страны Аддис-Абебы.

Граната принадлежала жениху. Взрыв произошел во время 10 дня застолья, в этот момент невесты не было на месте, и она осталась жива. По традиции на свадьбах часто стреляют в воздух, однако владение оружием незаконно.

Полиция заявляет, что жених нелегально владел бомбой. Погибшему жениху Мохаммаду Хассану Мохаммаду было 25 лет, его другу — 24 года.