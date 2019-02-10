Более 100 человек в Индии скончались от поддельного алкоголя

Нью-Дели, , 13:29 — REGNUM Как минимум 104 человека скончались в Индии за последние трое суток, отравившись контрафактным алкоголем. Об этом 10 февраля сообщает газета Economic Times.

Поддельное спиртное продавалось в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере страны. Правоохранительными органами этих двух штатов была начата масштабная операция по выявлению контрафактного алкоголя.

На данный момент конфисковано более 9,2 тысяч литров алкоголя в Уттар-Прадеше и более 1 тысячи литров в Уттаракханде.

Кроме того, полиция задержала 215 человек, подозреваемых в изготовлении и продаже некачественного спиртного.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 92 погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в Индии. Летальные случаи были отмечены в городах Мератх, Сахаранпур, Рурки и Кушинагар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии 92 человека насмерть отравились поддельным ликером