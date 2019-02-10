Более 100 человек в Индии скончались от поддельного алкоголя

Нью-Дели, 10 февраля 2019, 13:29 — REGNUM Как минимум 104 человека скончались в Индии за последние трое суток, отравившись контрафактным алкоголем. Об этом 10 февраля сообщает газета Economic Times.
Поддельное спиртное продавалось в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере страны. Правоохранительными органами этих двух штатов была начата масштабная операция по выявлению контрафактного алкоголя.
На данный момент конфисковано более 9,2 тысяч литров алкоголя в Уттар-Прадеше и более 1 тысячи литров в Уттаракханде.
Кроме того, полиция задержала 215 человек, подозреваемых в изготовлении и продаже некачественного спиртного.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 92 погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в Индии. Летальные случаи были отмечены в городах Мератх, Сахаранпур, Рурки и Кушинагар.
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