Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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ДТП с автобусом в Израиле: Двое погибших и более 40 раненых

Происшествия

Автобус перевернулся на автотрассе, соединяющей Прибрежную равнину с Иерусалимом

Иерусалим, 10 февраля 2019, 12:57 — REGNUM  Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Израиле стали два человека. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что ДТП произошло на 443-м шоссе, которое связывает густонаселенную Прибрежную равнину с Иерусалимом. В ДТП участвовал автобус и ещё один автомобиль. В результатет ДТП автобус перевернулся.

На данный момент известно о двух погибших. Ещё 41 человек получил ранения. Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Состояние двуз раненых оценивается как тяжелое, у остальных легкие травмы.

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