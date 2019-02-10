ДТП с автобусом в Израиле: Двое погибших и более 40 раненых

Иерусалим, , 12:57 — REGNUM Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Израиле стали два человека. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что ДТП произошло на 443-м шоссе, которое связывает густонаселенную Прибрежную равнину с Иерусалимом. В ДТП участвовал автобус и ещё один автомобиль. В результатет ДТП автобус перевернулся.

На данный момент известно о двух погибших. Ещё 41 человек получил ранения. Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Состояние двуз раненых оценивается как тяжелое, у остальных легкие травмы.