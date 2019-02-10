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Два человека погибли в результате ДТП в городе Ульяновске

Происшествия

Пять человек госпитализированы

Два человека погибли в результате ДТП в городе Ульяновске
Kaatjem
Авария

Ульяновск, 10 февраля 2019, 11:53 — REGNUM  Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в городе Ульяновске. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

По данным ведомства, авария произошла в 06:20 по местному времени на улице Гончарова Ленинского района города Ульяновска. ПО предварительной информации, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в стену дома номер 13.

В результате ДТП скончались на месте водитель легкового автомобиля, мужчина 1997 года рождения и пассажир 1993 года рождения. Ещё пять ассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате ДТП на Ставрополье. Здесь произошло столкновение легкового автомобиля BMW с грузовиком «КамАЗ».

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье BMW врезалась в «КамАЗ» — трое погибших

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Дорожно-транспортные происшествия
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