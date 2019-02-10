Два человека погибли в результате ДТП в городе Ульяновске

Ульяновск, 10 февраля 2019, 11:53 — REGNUM Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в городе Ульяновске. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.
По данным ведомства, авария произошла в 06:20 по местному времени на улице Гончарова Ленинского района города Ульяновска. ПО предварительной информации, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в стену дома номер 13.
В результате ДТП скончались на месте водитель легкового автомобиля, мужчина 1997 года рождения и пассажир 1993 года рождения. Ещё пять ассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате ДТП на Ставрополье. Здесь произошло столкновение легкового автомобиля BMW с грузовиком «КамАЗ».
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