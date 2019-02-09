Суббота, 9 Февраля 2019 года
14:17:16 МСК

На Ставрополье BMW врезалась в «Камаз» — трое погибших

Происшествия

Ещё два человека пострадали

Ставрополь, 9 февраля 2019, 14:17 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли три человека. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». Водитель легкового автомобиля BMW двигался по левой полосе движения при наличии двух полос в одном направлении. BMW столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз», который перевозил щебень и остановился для маневра левого поворота в разрешенном для этого месте.

По предварительным данным, в результатет ДТП погибли три человека, ещё двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле BMW.

Полицияи ращбирается в произошедшем.

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Дорожно-транспортные происшествия
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