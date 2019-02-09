При попытке штурма управления полиции в Киеве задержаны около 40 человек

Киев, , 21:10 — REGNUM Около 40 человек, которые пытались взять штурмом управление полиции в Киеве, задержаны. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, 9 февраля на Контрактовой площади сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа лиц. Позже их отпустили, но неожиданно к ним на помощь прибыла «группа поддержки». Неизвестные устроили потасовку с сотрудниками полиции.

«В результате всех активных участников задержали… — говорится в сообщении. — С ними проводят следственные действия».

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

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