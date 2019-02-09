Суббота, 9 Февраля 2019 года
21:10:42 МСК

При попытке штурма управления полиции в Киеве задержаны около 40 человек

Происшествия

9 февраля на Контрактовой площади сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа лиц

Киев, 9 февраля 2019, 21:10 — REGNUM  Около 40 человек, которые пытались взять штурмом управление полиции в Киеве, задержаны. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, 9 февраля на Контрактовой площади сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа лиц. Позже их отпустили, но неожиданно к ним на помощь прибыла «группа поддержки». Неизвестные устроили потасовку с сотрудниками полиции.

«В результате всех активных участников задержали… — говорится в сообщении. — С ними проводят следственные действия».

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

Читайте также: В Раде после голосования по закону о религии вспыхнула массовая драка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить