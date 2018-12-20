Четверг, 20 Декабря 2018 года
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В Раде после голосования по закону о религии вспыхнула массовая драка

Политика

Есть пострадавшие

Киев, 20 декабря 2018, 17:01 — REGNUM  Депутаты Верховной рады Украины устроили массовую драку в зале заседаний. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает телеканал Newsone.

Драку начали депутаты Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Затем к ним присоединились и другие депутаты. Причиной драки стало то, что на трибуне Рады был вывешен плакат с критикой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Депутату Шуфричу крайне не понравилось.

Шуфрич сорвал постер с трибуны, после чего на него напал депутат Береза. Столкновение двух депутатов переросло в массовую драку. В ходе драки больше всего пострадал депутат Юрий Бойко.

Стоит отметить, что потасовка произошла после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия. Речь идёт о законопроекте «О свободе совести и религиозных организациях». Согласно этому законопроекту, те религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. За законопроект проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Верховная рада Украины VIII созыва
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