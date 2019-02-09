В Козельске осуждена сотрудница отделения по вопросам миграции

Козельск, Калужская область, , 17:29 — REGNUM В Калужской области осуждена сотрудница отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Козельский».

Как сообщил 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Михаил Самохин, следствием и судом было установлено, что подсудимая фиктивно поставила гражданку иностранного государства на миграционный учет по месту жительства в квартире, принадлежащей своей родственнице.

Между тем, жилое помещение для проживания фактически не предоставлялось, зарегистрированная женщина проживала и работала в Москве. Сведения о данной регистрации сотрудница отделения по вопросам миграции внесла в официальные документы для предоставления гражданке иностранного государства гражданства Российской Федерации. Действия подсудимой повлекли незаконное приобретение женщиной российского гражданства.

Приговором суда сотруднице миграционной службы было назначено наказание в виде денежного штрафа в размере 350 тысяч рублей.

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