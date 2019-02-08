В Калужской области сотрудник колонии подозревается в получении взятки

Калуга, , 17:07 — REGNUM В Калужской области начальник отряда по воспитательной работе исправительной колонии пронёс на территорию специального учреждения более десятка запрещённых мобильных телефонов и передал их осужденному, получив за это взятку в размере 75 тысяч рублей. Как сообщил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев, преступление было выявлено в результате оперативной работы службы собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ. Сотрудник колонии уже дал следователю признательные показания.

«Следствием избрана подозреваемому мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — сказал Мухтар Гаджиев.

Напомним, подозреваемому во взяточничестве грозит наказание до восьми лет лишения свободы.