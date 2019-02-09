Задержан подозреваемый в стрельбе в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону задержан полицией. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, следователями отдела особо важных дел совместно с сотрудниками полиции по факту стрельбы возле кафе «Бекон&Джон» на улице Космонавтов в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону были проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых были установлены участники стрельбы.

В городе был объявлен план «Сирена» по розыску и задержанию предполагаемых злоумышленников.

По подозрению в совершённом преступлении был задержан житель Ростова-на-Дону, мужчина 25-ти лет. У него было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого подозреваемым были произведены выстрелы.

Следствием направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подробностях перестрелки, произошедшей 7 февраля возле кафе в городе Ростове-на-Дону. Поздно вечером на улице Космонавтов произошёл конфликт между несколькими мужчинами, перешедший в перестрелку. В результате перестрелки был убит один человек, ещё один был ранен. Тела убитого и раненого были брошены неизвестными на территории больницы скорой медицинской помощи.

По факту произошедшего следователями СК СУ РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот огнестрельного оружия», «Покушение на убийство», «Убийство».

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