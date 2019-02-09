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Более 100 авиарейсов отменили в Токио из-за снегопада

Происшествия

За день может выпасть до 10 сантиметров снега

Токио, 9 февраля 2019, 06:01 — REGNUM  Про причине надвигающегося на японский Токио снегопада в аэропортах «Нарита» и «Ханэды» были отменены 133 авиарейса, сообщает японское агентство Kyodo.

Согласно прогнозу японских синоптиков, ожидается выпадание от 5 до 10 сантиметров снега в Токио к 10 февраля. Все это будет происходить при низких температурах, которые также охватят и всю восточную часть Японии. В связи с этим аэропорты японской столицы решили отменить авиарейсы.

Отмечается, что на острове Хоккайдо продолжает сохраняться холодная погода. Во многих районах острова температура опустилась ниже минус 20 градусов по Цельсию. В районе Рикубетсу температура воздуха достигла рекордных минус 31,8 градусов.

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Снегопады, метели, снежные бури
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