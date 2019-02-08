В Индии появилась на свет коза-циклоп

Нью-Дели, , 23:58 — REGNUM В одной из деревень Индии родилась коза с одним глазом, расположенным на лбу, сообщил 7 февраля интернет-портал Newsflare.

Животное-мутант появилось на свет в индийском округе Самастипур.

Владелец фермерского хозяйства и необычной козы рассказал журналистам, что реакция односельчан на это событие была разной. Если люди старшего поколения стали молиться на невиданное животное, то подростки ограничились фотографированием в стиле «селфи».

Причины редкой мутации пока не выяснены.

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