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В Индии появилась на свет коза-циклоп

Происшествия

У животного один глаз, расположенный посреди лба

Нью-Дели, 8 февраля 2019, 23:58 — REGNUM  В одной из деревень Индии родилась коза с одним глазом, расположенным на лбу, сообщил 7 февраля интернет-портал Newsflare.

Животное-мутант появилось на свет в индийском округе Самастипур.

Владелец фермерского хозяйства и необычной козы рассказал журналистам, что реакция односельчан на это событие была разной. Если люди старшего поколения стали молиться на невиданное животное, то подростки ограничились фотографированием в стиле «селфи».

Причины редкой мутации пока не выяснены.

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Генетика
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