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В Рио-де-Жанейро объявлен трёхдневный траур по погибшим юным футболистам

Происшествия

При пожаре на тренировочной базе клуба «Фламенго» погибли десять спортсменов молодёжного состава команды

В Рио-де-Жанейро объявлен трёхдневный траур по погибшим юным футболистам
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поминальная свеча

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 февраля 2019, 17:38 — REGNUM  Власти бразильского города Рио-де-Жанейро объявили трехднёвный траур в связи с гибелью юных футболистов при пожаре на тренировочной базе клуба «Фламенго», передаёт EBC.

Сообщается также, чтогубернатор штата Уилсон Витцель поручил провести тщательное расследование трагического инцидента и установить всех, кто может быть ответственен за произошедшее.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля на тренировочной базе Ninho do Urubu одного из самых популярных бразильских футбольных клубов «Фламенго» в Рио-де-Жанейро произошёл пожар. В результате погибли десять спортсменов молодёжного состава в возрасте от 13 до 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожара на базе бразильской команды «Фламенго» стали десять человек

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