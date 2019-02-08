На Урале возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на горке

Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, в результате которых тяжёлые травмы головы получил восьмилетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

На данный момент назначены экспертизы, для установления тяжести полученного вреда здоровью. Также следователи установят, насколько соответствовала требованиям безопасности снежная гора для катания с которой упал ребёнок.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Также надзорные органы намерены защищать интересы несовершеннолетнего и решить вопрос о подаче искового заявления о компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Свердловской области произошёл 2 января 2019 года. Мать с ребёнком отдыхали на базе «Снежинка» Серовского механического завода и во время катания на горке «сноутюбинг», они вылетели с трассы в результате чего ребёнок получил тяжёлые травмы головы.

Несовершеннолетний был сначала госпитализирован в Серовскую городскую больницу, а затем его доставили в детскую городскую больницу Екатеринбурга №9.

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