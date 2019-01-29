Вторник, 29 Января 2019 года
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В Киеве ликвидировали наркоплантацию

Происшествия

Изъяты наркотики и кусты конопли на сумму около $110 тыс

Киев, 29 января 2019, 07:51 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Голосеевском районе Киева теплицу, где в промышленном масштабе выращивалась конопля, заявили в пресс-службе нацполиции, сообщил 28 января официальный сайт ведомства.

Теплица была оборудована в двухэтажном доме на высоком техническом уровне

Изъяты примерно 200 кустов конопли и 15 кг вещества, похожего на готовый наркотик. Общая стоимость изъятого составляет около $110 тыс.

«Установлено, что 54-летний злоумышленник — киевлянин, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он самостоятельно оборудовал нарколабораторию в арендованном жилье. Теплица была оборудована соответствующими системами полива и кондиционирования», — сказано в сообщении.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало, 15 января СБУ пресекли деятельность восьми наркоторговцев, которые выращивали отборные сорта конопли и производили наркотики для сбыта в Россию и страны Евросоюза.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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