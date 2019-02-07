В Екатеринбурге несколько человек пострадали от морозов

Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM В Екатеринбурге четыре человека за прошедшие сутки обратились за медицинской помощью с признаками обморожения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления городского здравоохранения.

В управлении уточнили, что трое мужчин были госпитализированы.

Напомним, что с начала недели в Свердловской области и Екатеринбурге установилась морозная погода. В результате аномальных холодов с 4 февраля в больницы областного центра с обморожениями обратились восемь человек, в том числе пострадал 10-летний ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание в регионе произошло к началу недели и по прогнозам синоптиков продлится до 7 февраля. Так 4 февраля в Екатеринбурге днём столбик термометра опускался ниже 31 градуса мороза, а по ночам на территории Свердловской области температура воздуха опускалась до минус 37 градусов.

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