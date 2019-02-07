Четверг, 7 Февраля 2019 года
14:22:39 МСК

В Екатеринбурге несколько человек пострадали от морозов

Происшествия

Трое мужчин госпитализированы с обморожениями

Екатеринбург, 7 февраля 2019, 14:22 — REGNUM  В Екатеринбурге четыре человека за прошедшие сутки обратились за медицинской помощью с признаками обморожения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления городского здравоохранения.

В управлении уточнили, что трое мужчин были госпитализированы.

Напомним, что с начала недели в Свердловской области и Екатеринбурге установилась морозная погода. В результате аномальных холодов с 4 февраля в больницы областного центра с обморожениями обратились восемь человек, в том числе пострадал 10-летний ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание в регионе произошло к началу недели и по прогнозам синоптиков продлится до 7 февраля. Так 4 февраля в Екатеринбурге днём столбик термометра опускался ниже 31 градуса мороза, а по ночам на территории Свердловской области температура воздуха опускалась до минус 37 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Завалило снегом: в Екатеринбурге за три дня выпала месячная норма осадков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить