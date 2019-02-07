В Эквадоре убили туриста из России

Кито, , 05:43 — REGNUM Российский турист Алексей Домбровский погиб в столице Эквадора, со ссылкой на консульский отдел посольства России 7 февраля передает телеканал НТВ.

В посольстве уточнили, что российский гражданин погиб на улице в квартале Итчимбия. Вместе с ним находилась женщина. Четыре человека потребовали у них отдать вещи и деньги, но Домбровский не согласился, и его несколько раз ударили ножом.

В результате нападения турист в больнице скончался. Бандитов задержали благодаря видеозаписи с камер наблюдения.

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