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В Эквадоре убили туриста из России

Происшествия

Российский гражданин погиб на улице в квартале Итчимбия

Кито, 7 февраля 2019, 05:43 — REGNUM  Российский турист Алексей Домбровский погиб в столице Эквадора, со ссылкой на консульский отдел посольства России 7 февраля передает телеканал НТВ.

В посольстве уточнили, что российский гражданин погиб на улице в квартале Итчимбия. Вместе с ним находилась женщина. Четыре человека потребовали у них отдать вещи и деньги, но Домбровский не согласился, и его несколько раз ударили ножом.

В результате нападения турист в больнице скончался. Бандитов задержали благодаря видеозаписи с камер наблюдения.

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Происшествия с гражданами России за границей
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