Среда, 6 Февраля 2019 года
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Три этажа обрушившегося дома в Стамбуле были достроены незаконно

Происшествия

После обрушения дома в Стамбуле под завалами могут находиться десятки человек

Стамбул, Турция, 6 февраля 2019, 21:30 — REGNUM  К обрушению жилого дома в Стамбуле могла привести незаконная надстройка этажей. Об этом сообщил прибывший на место происшествия спикер парламента Турции и кандидат в мэры Стамбула Бинали Йылдырым.

По сообщению телеканала NTV, здание было построено в 1992 году, в нём находилось 14 квартир, в которых проживали более 40 человек. На данный момент установлено, что три из восьми этажей дома были надстроены незаконно.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обрушения жилого дома в Стамбуле, по последним данным, погибли два человека, ещё шестеро пострадали. На месте ЧП продолжается спасательная операция. Сообщается, что десятки человек могут находиться под завалами.

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Обрушения зданий
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