В России стало меньше автоугонов

Москва, , 15:30 — REGNUM Угонов в России стало на 19,1% меньше, 5 февраля со ссылкой на документ МВД сообщает сайт «Коммерсанта».

Всего за 2018 год было зарегистрировано 23,6 тыс. угонов транспортных средств. Это на 19,1% меньше, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге в 2018 году произошло самое больше количество автоугонов — 4,1 тыс., Москва заняла второе место по автокражам — 2,54 тыс. машин, третье место у Московской области — 2,43 тыс. угонов. Далее идут: Ленинградская область (915), Свердловская область (821). Также зафиксировано 19,4 тыс. угонов без цели хищения (ст. 166 УК РФ), что на 13,2% меньше, чем годом ранее. Лидеры по данному виду преступления: Краснодарский край (717), Челябинская область (695), Башкортостан (588), Новосибирская область (587), Москва (553).

При этом наблюдается рост краж мотоциклов, скутеров, квадроциклов и снегоходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , отечественные автомобили стоят на первом месте среди самых угоняемых машин в рейтинге оператора систем безопасности для автомобилей «Цезарь Сателлит».