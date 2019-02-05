Две рыбацкие лодки под флагом Малайзии задержаны в водах Индонезии

Джакарта, , 10:11 — REGNUM Судно по надзору министерства рыболовства Индонезии арестовало две рыбацкие лодки под флагом Малайзии за то, что они занимались незаконным промыслом, сообщает Antaranews.

Глава оперативного отдела по надзору за нарушениями в сфере морских и рыбных ресурсов Херно Адьянто заявил, что два судна под флагом Малайзии были захвачены иностранными рыболовными судами в водах Малаккского пролива за незаконный промысел в исключительной экономической зоне Индонезии.

Напомним, в Индонезии нарушение закона о рыболовстве от 2004 года карается тюремным заключением сроком на шесть лет и штрафом в размере 20 млрд рупий или 1,4 млрд долларов США.