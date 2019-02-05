В Сомали убит иностранный менеджер по развитию порта

Босасо, Сомали, , 10:02 — REGNUM Стрелок убил иностранного работника порта Босасо, который находится в автономном районе Пунтленд на востоке Сомали. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Вооруженный человек убил Пола Энтони Формоса, гражданина Мальты. Службы безопасности ликвидировали киллера на месте.

C августа 2017 года Формоса занимал пост менеджера строительного проекта, спонсируемого компанией из Дубая DP World.

Ответственность за убийство взяла на себя террористическая группировка Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Атака — часть операции, нацеленной на наемные компании, которые грабят ресурсы Сомали», — заявил представитель группировки Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2017 году компания DP World заключила 30-летнее соглашение на управление и развитие портом, расположенном в Аденском проливе на 1300 километров к северу от Могадишу.