Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Канаде

Оттава, , 04:13 — REGNUM В канадской провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд компании Canadian Pacific Railway, сообщает телеканал CBS News.

Сообщается, что инцидент произошел около 01:00 по местному времени (11:00 по московскому). В результате схода поезда с рельсов погибли три человека — инженер, проводник и проводник-стажер.

https://twitter.com/GeNormand/status/1092496149800501248

Отмечается, что в результате аварии опрокинулось около 30−40 вагонов с зерном. Признаков попадания топлива или иных токсичных материалов в воду обнаружено не было. В настоящее время компания, которой принадлежал поезд, проводит внутреннее расследование. Причины схода поезда с рельсов не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Иркутской области на участке между станциями Делюр и Тыреть сошли с рельсов 17 вагонов с углем. В результате аварии пострадавших не было.

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