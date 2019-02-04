Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Происшествия

О жертвах и разрушениях пока не сообщается

Кито, 4 февраля 2019, 22:12 — REGNUM  Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы у побережья Эквадора, сообщает 4 февраля Геологическая служба США.

Сотрясения земной коры произошли в 20:45 мск. Эпицентр землетрясения расположен в 26 км южнее города Дуран.

Очаг подземных толчков залегает на глубине 63,7 км.

Сообщений о погибших, раненых или о разрушениях от местных властей на данный момент не поступало.

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Землетрясения
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