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Под лавинами в Итальянских Альпах погибли пятеро лыжников

Происшествия

Пропавший лыжник из Франции пока не найден

Рим, 4 февраля 2019, 16:22 — REGNUM  Трое горнолыжников погибли и ещё один считается пропавшим без вести в результате схода лавины в Итальянских Альпах, 4 февраля передает агентство Associated Press.

Тела двоих лыжников из Великобритании и одного лыжника из Франции, оказавшихся под лавиной 3 февраля, были обнаружены спасателями на следующий день. Ещё один лыжник из Франции пока не найден.

Ранее, в воскресенье 3 февраля, в результате схода лавин в Итальянских Альпах погибли двое итальянских лыжников. Также в районе Вальтеллина в Ломбардии в результате несчастного случая погиб итальянский сноубордист.

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Оползни, лавины, сели
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