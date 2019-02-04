Завалило снегом: в Екатеринбурге за три дня выпала месячная норма осадков

Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Екатеринбурге с 1 по 3 февраля прошли обильные осадки. За три дня выпало осадков равных 18 миллиметрам водяного столба — больше месячной нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Как сообщают местные жители, на окраинах Екатеринбурга тротуары не очищены от снега, а автодороги со снежными накатами, притом что в выходные по ним неоднократно проезжала снегоуборочная техника. Также неочищенными оставалось большинство тротуаров в центре города в воскресенье 2 февраля.

В администрации Екатеринбурга ситуацию держат на контроле и заявляют, что в выходные на уборке снега работало 1464 единиц техники и порядка полутора тысяч рабочих. И на данный момент за пределы города вывезено более 26 600 тонн снега.

«Естественно, в считанные часы расчистить город, при условии, что снег идет практически постоянно, невозможно. При этом службы благоустройства работают в усиленном режиме круглосуточно», — заявили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупреждали об обильных осадках в Свердловской области в первых числах февраля. Также с 3 февраля в регионе ожидается существенное похолодание до 30 градусов мороза, а в ночное время столбик термометра опустится до 31 градусов ниже ноля.

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Напомним, что уже в пятницу 1 февраля в Екатеринбурге из-за обильного снегопада на дорогах города образовались автомобильные пробки. Также из-за сложных погодных условий увеличилось количество ДТП.

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