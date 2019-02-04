Поиски Эмилиано Салы: найдено тело одной из жертв авиакатастрофы

Кардифф, Великобритания, , 16:03 — REGNUM В обнаруженном на дне пролива Ла-Манш самолете найдено тело одного из находившихся на борту людей, пишет газета Die Welt со ссылкой на сообщение британского Отделения расследований авиационных происшествий (AAIB).

На данный момент нельзя сказать, идет ли речь об аргентинском футболисте Эмилиано Сале или о пилоте самолета Piper PA-46 Malibu Дейве Ибботсоне — личность погибшего еще не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, исчезнувший с радаров 21 января легкомоторный самолет был обнаружен спустя две недели. Из Франции вылетели пилот и аргентинский футболист, заключивший контракт с валлийским клубом «Кардифф». После вылета Сала успел сообщить родственникам, что техническое состояние самолета вызывает у него страх.

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