В московском ТЦ «Океания» проходит эвакуация

Москва, , 14:48 — REGNUM В торговом центре «Океания» проходит эвакуация, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Люди покинули ТЦ.

Вместе с тем, по данным МЧС, проверяется информация о том, что в ТЦ якобы обнаружен подозрительный бесхозный предмет.

Всего эвакуированы порядка 300 человек. На месте работают полиция и экстренные службы. Территория вокруг центра огорожена лентами.

ТЦ «Океания» находится на Кутузовском проспекте возле метро «Славянский бульвар».

Россию захлестнула очередная волна «минирований».