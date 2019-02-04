В московском ТЦ «Океания» проходит эвакуация

Москва, 4 февраля 2019, 14:48 — REGNUM В торговом центре «Океания» проходит эвакуация, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Люди покинули ТЦ.
Вместе с тем, по данным МЧС, проверяется информация о том, что в ТЦ якобы обнаружен подозрительный бесхозный предмет.
Всего эвакуированы порядка 300 человек. На месте работают полиция и экстренные службы. Территория вокруг центра огорожена лентами.
ТЦ «Океания» находится на Кутузовском проспекте возле метро «Славянский бульвар».
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