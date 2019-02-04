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В московском ТЦ «Океания» проходит эвакуация

Происшествия

Якобы найден бесхозный предмет

Москва, 4 февраля 2019, 14:48 — REGNUM  В торговом центре «Океания» проходит эвакуация, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. Люди покинули ТЦ.

Вместе с тем, по данным МЧС, проверяется информация о том, что в ТЦ якобы обнаружен подозрительный бесхозный предмет.

Всего эвакуированы порядка 300 человек. На месте работают полиция и экстренные службы. Территория вокруг центра огорожена лентами.

ТЦ «Океания» находится на Кутузовском проспекте возле метро «Славянский бульвар».

Россию захлестнула очередная волна «минирований».

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