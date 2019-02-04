В Танзании убит еще один ребенок – EAtv

Нджомбе, Танзания, 4 февраля 2019, 08:29 — REGNUM Десятилетний ребенок, ученик второго класса из Танзании, жестоко убит, его тело было найдено в кустах в провинции Нджомбе, передает Восточноафриканское телевидение EAtv.
Командующая полицией по провинции Нджомбе Рената Мзинга сообщила, что тело ребенка было обнаружено рядом с его домом. Тело нашли соседи, которые начали поиски пропавшего ребенка.
Убийства детей в провинции Нджомбе участились. Эти преступления взял под контроль министр внутренних дел Танзании Канги Лугола. Он дал распоряжение своему заместителю и полиции расследовать убийства детей в провинции Нджомбе.
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