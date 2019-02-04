Пожар в историческом здании в Москве локализован

Москва, , 04:20 — REGNUM В Москве на Никитском бульваре локализован пожар в здании, построенном в начале ХХ века. Об этом 4 февраля сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

Пожар локализован в 03:49, почти через три часа после поступления сообщения о возгорании. Из здания спасли 42 человек, восемь из которых — дети. Отмечалось, что людей выводили из здания в дымозащитных капюшонах.

«Горение происходит на 4 и 5 этажах», — уточнили в МЧС.

Источники в экстренных службах города сообщают о двух погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в многоэтажном историческом здании на Никитском бульваре обрушились перекрытия.

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