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Маршрутка в Саратове столкнулась со снегоуборочной машиной

Происшествия

Три человека пострадали в результате ДТП

Самара, 3 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  Три человека получили травмы в результате ДТП в Саратове. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

По полученной информации, в 10:15 мск произошло столкновение маршрутного микроавтобуса № 99 со снегоуборочной машиной на улице Пензенская в Саратове.

В результате происшествия были госпитализированы три человека. Детей среди пострадавших не было.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП, которое произошло в Самаре 2 февраля. Водитель грузового автомобиля с полуприцепом, не справившись с управлением, въехал на стоянку автомобилей и протаранил 16 автотранспортных средств. Жертв и пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в Самаре

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Дорожно-транспортные происшествия
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