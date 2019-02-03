Маршрутка в Саратове столкнулась со снегоуборочной машиной

Самара, , 14:30 — REGNUM Три человека получили травмы в результате ДТП в Саратове. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

По полученной информации, в 10:15 мск произошло столкновение маршрутного микроавтобуса № 99 со снегоуборочной машиной на улице Пензенская в Саратове.

В результате происшествия были госпитализированы три человека. Детей среди пострадавших не было.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП, которое произошло в Самаре 2 февраля. Водитель грузового автомобиля с полуприцепом, не справившись с управлением, въехал на стоянку автомобилей и протаранил 16 автотранспортных средств. Жертв и пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

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