Обрушение дома в Сирии привело к гибели 11 человек

Алеппо, Сирия, , 14:27 — REGNUM Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, погибли из-за обрушения пятиэтажного жилого дома в сирийском городе Алеппо. Об этом 2 февраля сообщает агентство SANA.

Обрушение дома произошло утром 2 февраля. На место происшествия сразу же после обрушения прибыли спасательные службы и медики. Один человек был спасён, одиннадцать погибли.

Начальник полиции Алеппо Иссам аш-Шалли сообщил, что здание изначально было построено с нарушениями, а в последнее время очень сильно пострадало в результате атак террористов. Также аш-Шалли заявил, что поисково-спасательные работы на месте обрушения закончены.

Кроме того, сообщается, что были эвакуированы жители двух соседних домов. Здания будут обследованы инженерами на предмет трещин.

Ранее сообщалось о расселении жителей более чем 20 аварийных домов в Алеппо.