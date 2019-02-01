В Южной Корее прошел суд по делу гибели людей в больнице города Мирян

Мирян, Южная Корея, , 14:25 — REGNUM В Южной Корее прошел суд над руководством больницы Седжон, г. Мирян, в которой в январе прошлого года погибли люди, сообщает TV Chosun.

Суд приговорил 56-летнего директора фонда больницы Седжона к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн вон (~$8,933).

53-летний главврач больницы был приговорен к трем годам лишения свободы, 38-летний директор по пожарной безопасности был приговорен к трем годам лишения свободы. Кроме того, еще двух сотрудников оштрафовали на 15 млн вон (~$13,400) каждого.

В январе 2018 года в больнице Седжон, город Мирян произошел пожар, в результате которого погиб 41 человек и еще 153 получили ранения.